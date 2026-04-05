「ダイヤモンドカップ・Ｇ１」（５日、津）秋元哲（３７）＝埼玉・１０３期・Ａ１＝が４日目連勝で準優の１号艇を獲得した。４日目５Ｒでインからしっかりと逃げ切ると、後半１２Ｒは３カドから仕掛けた菊地孝平（静岡）の攻めに乗って突き抜けた。３日目終了時点では得点率１２位タイだったが、大きく得点を加算して一気に２位まで浮上した。準優１１Ｒは白カポックで登場。「足はバランスが取れていい方だと思う」と仕上が