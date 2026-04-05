「ダイヤモンドカップ・Ｇ１」（５日、津）昨年、当地で開催されたＳＧ・ボートレースダービーを制した末永和也（２７）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝がギリギリで予選突破を果たした。１号艇で迎えた予選ラストの４日目１２Ｒは、３カドから攻めた菊地孝平（静岡）にインから抵抗し、秋元哲（埼玉）の差しを許す形となったが何とか２着に踏ん張った。１８位で予選を通過し、準優１２Ｒは６号艇での出番。「伸びはいいと思うけど