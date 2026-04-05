【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は５日、ＳＮＳの投稿で、イランに撃墜された米軍のＦ１５戦闘機の乗員２人のうち、イラン領内で行方不明になっていた乗員１人を救出したと明らかにした。乗員について「けがをしたが、大丈夫だろう」と述べ、救出作戦で米軍に死傷者は出なかったとしている。トランプ氏によると、乗員は「イランの険しい山岳地帯で敵陣深くに孤立し、刻一刻と迫りくる敵に追われていた」が、米