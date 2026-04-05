プロ初勝利を挙げ、池山監督（右）とガッツポーズするヤクルト・広沢＝神宮ヤクルトの広沢が5日の中日戦で、プロ初勝利を挙げた。0―5の七回に登板し、2死二、三塁のピンチを招きながら、花田を遊ゴロに打ち取って無失点。直後に味方が逆転し、白星が転がってきた。「うれしい。何とか粘って抑えることができた」と喜びをかみしめた。四国アイランドリーグplus愛媛から昨年に育成ドラフト2位で入団し、快速球を武器に今季の開