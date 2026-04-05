巨人は5日、先発投手のハワードが東京都内の病院で画像検査を受け、チームドクターによる診察で「右アキレス腱炎」と診断されたと発表した。先発した4日のDeNA戦でバント処理した後に痛みを訴えて降板した。この日、出場選手登録を外れた。