全日本柔道連盟は5日、福岡国際センターで強化委員会を開き、世界選手権（10月・バクー）個人戦代表に男子60キロ級で2連覇を狙う永山竜樹（パーク24）、女子78キロ超級で昨年2位の新井万央（ALSOK）、2021年東京五輪金メダルの素根輝（パーク24）らを選んだ。既に決定済みの選手と合わせ、全階級の代表が出そろった。女子で48キロ級は昨年3位の古賀若菜（JR東日本）、57キロ級は初代表の大森朱莉（JR東日本）と昨年2位の玉置桃