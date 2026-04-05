「太閤賞競走・Ｇ１」（５日、住之江）元ＪＲＡ騎手の藤岡佑介調教師（４０）と兵庫競馬の小牧太騎手（５８）が５日、住之江ボートの中央ホールでトークショーを開催した。冒頭では、小牧太が「騎手から調教師になったということで、僕は引退式に行けなかったので、この場で佑介くんに花束を贈呈したい」とサプライズの演出。檀上で花束を手渡し、２人はガッチリと握手を交わした。藤岡佑は「久しぶりに会って、（小牧が）や