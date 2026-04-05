チャリティーコンサートで演奏した（左から）白石さん、野村さん、吉本さん＝５日、横浜市栄区のあーすぷらざホールバングラデシュで暮らす人々を支援する「チャリティーハートフルコンサート」が５日、２００２年の初公演から１００回目の節目を迎えた。あーすプラザホール（横浜市栄区）で開かれた演奏会には音楽ファンら約２２０人が来場。主催したボランティアグループの関係者は「現地の人に喜んでもらえる支援を今後もでき