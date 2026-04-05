元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、4月11日深夜3時から放送のニッポン放送「森香澄のオールナイトニッポン0（ZERO）〜MUSIC AWARDS JAPANスペシャル〜」でパーソナリティーを務めることが5日までに決まった。音楽業界主要5団体による国内最大規模の国際音楽賞として昨年初開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」の魅力を紹介する特別番組。「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」のコンセプトのもと、音楽業界全体