大阪府知事の吉村洋文氏（５０）が５日、京セラドーム大阪で開催中の「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６ＳＰＲＩＮＧ＆ＳＵＭＭＥＲ」に出演した。吉村氏は１１月１４〜１５日に大阪府で初めて開催する「全国豊かな海づくり大会」のＰＲステージに登場。同大会は、水産資源を守り、海や湖沼・河川の環境保全や漁業の振興を目的に実施するもので、今回は「豊かな海『大阪湾』」の魅力を全国に発信するため出演し