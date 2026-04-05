【その他の画像・動画等を元記事で観る】日本テレビ系にて2026年4月11日より第2クールが放送されるTVアニメ『勇者のクズ』。放送を前にメインビジュアル第2弾＆メインPV第3弾が公開された。あわせて第2クールの主題歌情報が解禁！OPテーマはClariS「Revive」、EDテーマはw.o.d.「NON-FICTION」に決定した。＜ClariSよりコメント＞第2クールオープニングテーマを担当させていただくことになりましたClariSです！私たちの新曲「Reviv