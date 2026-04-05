鹿児島で5日、桜の満開が発表されました。日中は県内各地で晴れ間が広がり、お花見日和となりました。 鹿児島地方気象台は5日午前、鹿児島市にある「ソメイヨシノの標本木が満開になった」と発表しました。平年と同じで、去年より2日早い発表です。 鹿児島市の甲突川河畔では、シートを広げてお花見を楽しむ人の姿もありました。 ・ ・ ・