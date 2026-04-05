任期満了に伴う出水市長選挙が5日に告示され、現職と新人のあわせて2人が立候補しました。 出水市長選挙に立候補したのは、届け出順に、 ▼新人で元出水市議会議長の田上真由美さん(62) ▼現職で3期目を目指す椎木伸一さん(66) の2人で、いずれも無所属です。 （田上真由美候補(62) 無・新）「これからの出水をつくっていく若い世代につないでいくために今、私たちが頑張らなければならないと思っている。私は出水のために