林道で倒れている人を発見 姶良市の山林で5日朝、木を伐採していたとみられる林業の男性が死亡しました。 姶良警察署によりますと、5日午前9時前、姶良市北山の林道で、近くに住む林業の満田紀男さん(83)が倒れているのを通りかかった人が発見しました。左足から出血 心肺停止の状態で搬送 満田さんは左足から出血していて、心肺停止の状態で病院に搬送され、およそ2時間後に死亡が確認されました。 満田さんは1人で木の伐採作