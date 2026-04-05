【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が4月4日、自身のInstagramを更新。恋人の河村叶翔（かわむら・かなと）との夜桜デートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」美男美女カップル「幸せが溢れてる」デートショット◆「今日好き」かなりのカップル、夜桜デートを報告相塲は「