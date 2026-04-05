メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋大学で入学式が行われ、約2000人が新たな一歩をスタートさせました。 名古屋大学には教育学部や工学部などの9つの学部にあわせて2176人（男1406 女770人）が入学しました。 「マテリアル工学科なので素材の勉強して役に立つモノを作れたら」（新入生）「ずっと入りたかった大学なので嬉しいし、勧誘の人もいっぱいいてわくわくしている」（新入生）「感無量ですね。勉強して受