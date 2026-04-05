メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の旧神上中学校で、ソメイヨシノを見ながら飲食を楽しむイベントが開かれました。 熊野市神川町の旧神上中学校で行われた「桜覧会」は、地元の町おこし団体が主催しました。 神川町はソメイヨシノなど1000本が咲く桜の名所として知られています。 満開の桜に囲まれたかつての校庭では、特産品のめはりずしやシカ肉を使ったコロッケが振舞われました。 のんびり過ごして貰お