【モデルプレス＝2026/04/05】キャスターの安藤優子が4月5日、自身のInstagramを更新。自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】67歳ベテランキャスター「センスがあって素敵」と話題の手料理◆安藤優子、旬の食材活かした献立披露安藤は、砂肝のネギダレ和えやホタルイカと蕗の炊き合わせなどが並ぶ食卓の様子を投稿。イチオシだという砂肝については「さっと茹でて、ネギのみじん切りと、お