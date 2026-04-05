2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年3月23日、自身のインスタグラムを更新。過去のCDジャケットを投稿した。2014年リリース「GUTS !」のジャケット写真公開されたのは、14年4月30日にリリースされた「GUTS !」のジャケット写真。メンバーの二宮和也さんが出演したドラマ「弱くても勝てます〜青志先生とへっぽこ高校球児の野望〜｣（日本テレビ系）の主題歌だ。センターには、ネクタイを締めてブルー