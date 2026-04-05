東京・吉祥寺から発信するインディーゲームの祭典「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026（以下、TIGS 2026）」が開催された！ インディーゲームはその存在感を年々増しており、最近はインディーゲームのイベントも増えている。そんな中で「TIGS 2026」の特徴は、地域密着型であること。吉祥寺の街全体とコラボレートした企画を用意しており、単なるインディーゲーム展示イベントに留まらない、お祭り的な空気感が魅力だ。今回の会場は高