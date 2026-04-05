◆ファーム・リーグ巨人１―１１ソフトバンク（５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の戸郷翔征投手（２６）が先発し、５回９５球を投げ、１０安打７失点、２奪三振だった。初回は無失点で抑えたが、２回１死二、三塁から西尾に先制打を許すなどこの回２点を献上。３回には秋広に右越え本塁打、５回にも山本に２ランを浴び、５回７失点でマウンドを降りた。「見て分かるとおり、７失点というのをしっかり捉えないといけ