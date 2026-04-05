◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節ＦＣ東京０―０（ＰＫ２―４）町田（５日・味の素スタジアム）町田はＰＫ戦の末、敵地でＦＣ東京に勝利した。ＰＫ戦でＧＫ谷晃生が２本止めて、勝利へ導いた。＊＊＊再び町田の守護神が魅せた。ＰＫ戦に突入すると、町田のサポーターから大音量の「タニ・コウセイ！」のチャントが飛んだ。ＰＫ戦に進んだ過去３試合全てでセーブを記録している谷は、相手の１番手のＤＦショル