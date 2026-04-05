大さじ2の油でフライドポテトができる！ 揚げたてのフライドポテトはおいしいですが、家で作ろうとすると油の処理が大変。そんなときは、揚げずに作れるフライドポテトがおすすめです。たった大さじ2の油でお店クオリティに仕上がるレシピをご紹介します。 レンチン＆油まぶしでカリ＆ホクに 1. くし切りにしたじゃがいもをレンジで加熱し、水けを拭いてオリーブオイルと塩をからめます。 2. フライパンにじゃがいもを並べ、