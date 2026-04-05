ＪＲＡは４月５日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイに遠征していたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）などＪＲＡ所属馬５頭が同日、帰国したことを発表した。１１時８分に関西国際空港に到着し、１４時２５分に兵庫県の三木ホースランドパークへ輸入検疫のため入厩した。ドバイ・ワールドＣ２着だったフォーエバーヤングのほか帰国したのは、アメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳