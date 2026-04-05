３月２９日、「２０２６西部ペット展」の蘭州展に展示された猫。（蘭州＝新華社記者／陳斌）【新華社蘭州4月5日】中国甘粛省蘭州市で3月末に開かれた「2026西部ペット展」の蘭州展で、王暁琴（おう・ぎょうきん）さんは愛犬のマルチーズのポートレートを撮影した。特設スタジオでは「メイクアップアーティスト」が子犬の毛並みを整え、カメラマンが照明や背景に工夫を凝らしていた。「ペット経済は産業として体系化、総合化さ