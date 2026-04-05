都内の桜は徐々に散り際を迎えていますが、埼玉県長瀞は今まさに桜が見ごろです。福山佳那 気象予報士「一面、桜に囲まれています！」まず訪れたのは、およそ2ヘクタールの広大な土地に数百本の桜が咲き誇る野土山、別名「桜の里」とも呼ばれ、桜が山肌をピンク色に染め上げていました。今年は咲き始めが早かったそうですよ観光客「素晴らしいですよ！」「いま桜満開ですごい綺麗」こちらの北桜通りはおよそ2.5キロにわたって