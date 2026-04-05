国民民主党の玉木代表は5日、イラン情勢により「経済対策も必要になる」として、高市首相に「場合によって党首会談を呼びかけたい」との考えを示した。東京都内で開かれた党大会後の記者会見で玉木氏は、「イラン情勢の緊迫化に伴って緊急の対応が必要だ。特に物価上昇と景気後退が同時に発生するスタグフレーションを何としても防がなければならない」と述べた。また、参院で審議されている2026年度予算案について「2兆円程度の議