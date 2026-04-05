ヒューリックホテルマネジメントが運営する「舞浜ビューホテル by HULIC」は、2026年5月1日から6日まで、1階「レストラン ファインテラス」で「ゴールデンウィークディナービュッフェ」を開催します。連休を締めくくる5月6日は、大人もお得な「サンクスデー」開催開放感のあるアトリウムが象徴的な舞浜ビューホテルでは、今年の大型連休にホテルメイドの本格料理を家族で楽しめるビュッフェが開催されます。より多くの人にホテルの