アトムが展開する「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店は、2026年4月6日から「徳兵衛・海鮮アトム福袋」を数量限定で販売します。お店でも家庭でもおいしく楽しめる4点セット 買ったその日から使える総額3000円分のクーポンに加え、3種のオリジナル調味料が入ったお得な福袋です。価格は2400円。セット内容は以下の通り。1、総額3000円分クーポン（300円×10枚） 購入当日から使えるお得なクーポン。会計1500円ごとに1枚利用可能