佐渡市の両津港に海外のクルーズ船が寄港し、住民らが乗客を出迎えました。佐渡の海上に現れた大きな客船。5日、両津港に初めて寄港した全長227メートル・9階建てのノルウェー船籍のクルーズ船、「バイキング・エデン」です。地元の住民らは降り立ったおよそ400名の乗客に、伝統芸能「鬼太鼓」を披露して歓迎しました。外国人客「佐渡では魚を食べてみようと思っています」乗客らは佐渡島の金山などを観光