（台北中央社）墓参りの日とされる清明節（5日）に伴う連休期間に、前線の影響で各地でまとまった雨が降った。経済部（経済省）の頼建信常務次長は4日の記者会見で、今回の降雨により、台湾各地のダムへの流入量が約9550万トン増加する見込みだと明らかにした。台湾では昨年12月から今年2月にかけて降水量が少ない状態が続き、西台湾の冬の降水量は同時期として1951年以来の最低を記録した。3〜4月の降水量も、やや少ないから平年