【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月27日から劇場公開されている、永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演映画『鬼の花嫁』の玲夜（永瀬廉）が柚子（吉川愛）へ年齢分の誕生日プレゼントを贈る、名シーンが解禁された。 ■玲夜が仕掛ける、柚子の孤独を溶かす究極のサプライズ！“年齢分の誕生日”シーン！ 解禁されたのは、これまで家族から誕生日を祝ってもらえなかった柚子。そんな柚子に玲夜