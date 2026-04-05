■4月6日～10日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 4月 6日―――――――――――― 12銘柄発表予定 アンドＳＴ [東Ｐ] カルラ [東Ｓ] クリエイトＳ [東Ｐ] ネクステージ [東Ｐ] メディ一光Ｇ [東Ｓ] ＷＮＩウェザ [東Ｐ] 不二越 [東Ｐ] 壱番屋 [東Ｐ] 薬王堂ＨＤ [東Ｐ] オークワ [東Ｐ] トーセイ [