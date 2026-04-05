石狩市のリサイクル会社で火事がありました。屋外に積まれていた鉄くずなどが燃えたということです。石狩市新港南1丁目のリサイクル会社で、午後4時半ごろ、通行人から「遠方で黒い煙が見える」と消防に通報がありました。消防によりますと火はおよそ2時間後に消し止められましたが、屋外に積まれていた鉄くずなどが燃えたということです。この火事によるけが人は今のところ確認されていません。警察と消防が出火原因を調べていま