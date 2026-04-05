きょうの北海道内は5月から6月並みの暖かさとなるところがあり、札幌ではシェアサイクルの営業が始まりました。帯広市では最高気温19.9℃を観測し、5月下旬並みの暖かさとなりました。また、足寄町では21.4℃と2026年の道内最高を更新し、太平洋側を中心に気温が上がりました。12.7℃まで気温が上がった札幌では、自転車を共同で利用できる「ポロクル」の営業が始まりました。（利用者）「どこにいくにも便利ですし、ポート