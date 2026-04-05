2026年4月2日、台湾メディアのETtoday新聞雲は、中東情勢の緊迫化を背景に、日本が三層構造のエネルギー安全保障戦略を構築しつつあるとする論説を掲載した。記事は、日本の原油輸入の約8割が中東に依存しており、ホルムズ海峡の封鎖リスクが現実味を帯びる中、「調達・輸送・自給」を軸とした3層のエネルギー安全保障戦略を立てていると紹介した。そして、第1の層として産油国との外交関係の維持に加え、官民合わせて約200〜250日