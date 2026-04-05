◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 3-2 DeNA(5日、東京ドーム)逆転負けを喫したDeNA・相川亮二監督が試合を振り返りました。1点リードの7回に伊勢大夢投手が逆転3ランを被弾し、その後は巨人・大勢投手とマルティネス投手に8回9回を逃げ切られる展開。「正直、大勢投手とマルティネス投手と(打つのは)なかなか難しい投手。その前にリードする必要がある」と相手先発を早めに打ち崩す重要性を語ります。一方、先発し7回途中2失点も今季2敗