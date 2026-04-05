女優の井上和香（45）が5日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。映画監督の夫とのなれ初めを明かした。井上は2012年5月に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に第1子女児、24年7月に第2子男児を出産している。この日は東京・中目黒を散策。共に旅したお笑いトリオ「我が家」坪倉由幸が「あっさり結婚したなって。なれ初めは？」と話を振ると、井上は「主人の監督している映画に出て、そこで知り合い