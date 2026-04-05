俳優の戸塚純貴（33）が5日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。俳優として生きていくことを決意したきっかけを明かした。高校時代は自動車整備士を目指していたという戸塚。「同時期にジュノンボーイは通ってて、そっちにいくか就職するかっていう境目だった」と、芸能界と自動車整備士の道で迷っていたことを明かした。そんな時に東日本大震災が発生した。戸塚は