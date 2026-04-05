5回ソフトバンク1死一塁、柳田が死球を受ける＝ZOZOマリンソフトバンクの柳田が5日、ロッテ戦五回の打席で右手首付近に投球を受け、直後の守備で交代した。試合後は「大丈夫」と笑顔で強調した。小久保監督は「骨には異常がないと聞いている。（今後の起用は）腫れの引き具合による」と説明した。（ZOZOマリン）