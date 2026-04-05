「西武１−１楽天」（５日、ベルーナドーム）今季両リーグ初の引き分けとなった。楽天は１２回までわずか３安打と打線が振るわず、相手の適時失策による１得点に終わった。プロ入り２戦目の先発となったドラフト１位の藤原は５回４安打１失点の好投も勝敗はつかなかった。藤原にとって痛恨の１球は１点リードの三回。先頭の浮いたカーブを桑原に同点ソロとされた。「ボールでも良かった球なんですけど、ストライクを欲しがっ