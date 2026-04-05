【舞洲Heroes】オリックスのドラフト1位新人、藤川敦也投手がプロ入団後も坊主頭を継続し、実戦登板に向けて調整を続けている。 「（髪を）伸ばしたい欲もないですし、別にこだわりはありません」。藤川がはにかんで答えた。藤川は福岡県飯塚市出身。最速153キロのストレートが武器の右腕で、延岡学園高から2025年ドラフトでオリックスに入団した。高卒で同期入団した3投手のうち、坊主頭は藤川だけ。高校時代の友人らから