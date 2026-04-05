Photo: 納富廉邦 どんなにデジタルが発展しようとも「書く」という行為は日常的にあるのでは？ 日々、書いていても、たまにしか手にペンを取らなくても「書く」が楽しくなるペンを集めました。ラミー×三菱鉛筆 Photo: 納富廉邦 はじめに取り上げるのは、｢LAMY safari KURUTOGA inside｣（税込4,180円）。こち