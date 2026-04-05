日本ハムは5日のオリックス戦で開幕から9試合連続HR■日本ハム 8ー2 オリックス（5日・エスコンフィールド）日本ハムは5日、エスコンフィールドでオリックスと対戦し、8-2で勝利した。7回には万波中正外野手が5号3ランを放ち、チームとして開幕から9試合連続本塁打を記録。8回にも田宮裕涼捕手が1号ソロを放っており、チームの本塁打数を22本まで伸ばした。メジャー球団よりも量産しており、ファンも「どーなってる」と“困惑”