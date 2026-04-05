山梨学院・菰田陽生、選抜甲子園での一発が海を渡ったプロ野球の今秋ドラフト1位候補として注目される山梨学院高の菰田陽生投手が、海外からも注目を集めている。3月の選抜甲子園で放った本塁打の動画がX上で拡散。米国の記者が「ジャッジのような体格を持ち、オオタニになれるポテンシャル」と絶賛した。菰田は身長194センチ、体重102キロという恵まれた体格で投打二刀流をこなす逸材。選抜では3月22日に行われた長崎日大との