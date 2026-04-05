洋服はいつもベーシックカラーを選びがちな大人世代も【GU（ジーユー）】で見つけた、やわらかなピンクカーディガンなら挑戦しやすいかも。顔映りを明るく見せてくれるうえに、主役トップスとして取り入れればコーデが華やぎ、肩がけして差し色にすればぐっとこなれた印象に。取り入れ方しだいで雰囲気が変わる、着回し力の高さもうれしいポイント。今回は、ピンクカーデを使ったおしゃ