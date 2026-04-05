最終日首位から出るも…伸ばしきれず7位フィニッシュ男子ゴルフアジアンツアーのインターナショナルシリーズ・ジャパン最終日が5日、千葉・カレドニアンCC（7126ヤード、パー71）で開催された。首位で出た国内ツアー元賞金王・今平周吾（ロピア）は4バーディー、3ボギーの70で回って通算11アンダーとし、7位で終えた。勝てば優勝賞金36万ドル（5745万6000円＝1ドル159.60円で換算、以下同）を獲得できたが、バーディー合戦の中で