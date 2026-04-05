インターナショナルシリーズ・ジャパン最終日男子ゴルフアジアンツアーのインターナショナルシリーズ・ジャパン最終日が5日、千葉・カレドニアンCC（7126ヤード、パー71）で開催された。14位で出た木下稜介（AKRacing）が10バーディー、2ボギーの63で回って通算14アンダーとし、2位で終えた。ホールアウト時点では首位タイでプレーオフ（PO）に備えていたが、後続のトラビス・スマイス（オーストラリア）が最終18番パー5でイーグ