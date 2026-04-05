元ワン・ダイレクションの歌手ナイル・ホーラン（32）は、恋人アメリア・ウーリー氏と暮らすようになって以来、ガーデニングや料理をするようになったそうだ。ナイルは、2020年からビジネスウーマンのアメリア氏と交際、ロンドンで愛犬トミーとともに暮らしている。ナイルはそんな自宅にいることが大好きなため、以前は「つまらない」と思っていたことを楽しむようになったという。 【写真