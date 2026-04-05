シングルボードコンピューターや無線チップなどのオープンソースハードウェアの充実によって、自分好みのデバイスを自作できる環境が整いつつあります。しかし、電子工作初心者にとっては適切なデバイスの選定は難しいものです。そんな時に役立つウェブサイトが「Open Hardware Directory」で、膨大なオープンソースハードウェアの中から自分の目的に合ったデバイスをAIの力を借りつつ探すことができます。Open Hardware Directory